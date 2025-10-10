У Польщі оскаржили часткове закриття справи проти ексглави "Укравтодору" Новака

Варшавський окружний прокурор Міхал Містигач подав скаргу на рішення суду про закриття так званої польської гілки справи Славоміра Новака – колишнього глави "Укравтодору".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

19 вересня суд у Варшаві закрив польську частину справи Новака, яка стосувалась висунутих проти нього звинувачень за час роботи в уряді Дональда Туска у 2011-2013 році.

Окружний прокурор Варшави Міхал Містигач оскаржив закриття польської частини справи, посилаючись на те, що суд ухвалив це рішення під час організаційного засідання – ще до початку процесу.

Містигач підкреслив у п'ятницю, що така практика викликає серйозні юридичні сумніви, у зв'язку з чим подав скаргу на рішення суду.

Славомір Новак, колишній міністр транспорту в уряді "Громадянської платформи", був виконувачем обов'язків глави "Укравтодору" з жовтня 2016 по кінець вересня 2019 року.

У липні 2020 року прокуратура Варшави висунула Новаку звинувачення. Йому загалом інкримінували 17 злочинів, серед яких – створення та керівництво організованою злочинною групою міждержавного масштабу, метою якої були корупційні діяння.

Паралельно розслідування щодо Новака велось і в Україні: йому інкримінували ігнорування рішення суду про поновлення на посаді начальника Служби автомобільних доріг в одній з областей та активно перешкоджав правосуддю.

Оскільки Новак після завершення роботи в "Укравтодорі" повернувся до Польщі, справу розслідували заочно. У грудні 2024 року українська сторона передала її матеріали польським правоохоронцям.

У Польщі "польську" та "українську" (тобто за час роботи Новака в "Укравтодорі") частини справи Новака розглядають окремо.