В Польше обжаловали частичное закрытие дела против экс-главы "Укравтодора" Новака

Варшавский окружной прокурор Михал Мистигач подал жалобу на решение суда о закрытии так называемой польской ветви дела Славомира Новака – бывшего главы "Укравтодора".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

19 сентября суд в Варшаве закрыл польскую часть дела Новака, которая касалась выдвинутых против него обвинений за время работы в правительстве Дональда Туска в 2011-2013 годах.

Окружной прокурор Варшавы Михал Мистигач обжаловал закрытие польской части дела, ссылаясь на то, что суд принял это решение во время организационного заседания – еще до начала процесса.

Мистигач подчеркнул в пятницу, что такая практика вызывает серьезные юридические сомнения, в связи с чем подал жалобу на решение суда.

Славомир Новак, бывший министр транспорта в правительстве "Гражданской платформы", был исполняющим обязанности главы "Укравтодора" с октября 2016 по конец сентября 2019 года.

В июле 2020 года прокуратура Варшавы выдвинула Новаку обвинения. Ему в общей сложности инкриминировали 17 преступлений, среди которых – создание и руководство организованной преступной группой межгосударственного масштаба, целью которой были коррупционные деяния.

Параллельно расследование в отношении Новака велось и в Украине: ему инкриминировали игнорирование решения суда о восстановлении в должности начальника Службы автомобильных дорог в одной из областей и активное препятствование правосудию.

Поскольку Новак после завершения работы в "Укравтодоре" вернулся в Польшу, дело расследовали заочно. В декабре 2024 года украинская сторона передала его материалы польским правоохранителям.

В Польше "польскую" и "украинскую" (то есть за время работы Новака в "Укравтодоре") части дела Новака рассматривают отдельно.