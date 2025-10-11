Глава МЗС Естонії очікує на нові російські провокації

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна очікує на подальші провокацій з боку Росії.

Про це він сказав у інтерв’ю dpa, пише "Європейська правда".

Тсахкна заявив, що дуже задоволений рішучою реакцією НАТО на порушення російськими винищувачими повітяного простору його країни минулого місяця. Однак він очікує подальших дій з боку Москви, спрямованих на випробування НАТО.

"Я впевнений, що Росія продовжуватиме ці провокації. Мова йде не про Естонію, а про єдність НАТО та випробування наших можливостей і трансатлантичної єдності", – сказав він.

Відтак він закликав перетворити місію НАТО з моніторингу повітряного простору Балтії на справжню оборонну місію.

Водночас Тсахкна наголосив, що недостатньо просто змінити назву: місія повинна бути модернізована за допомогою вдосконалення можливостей протиповітряної оборони.

Також він похвалив рішучість німецького уряду в питаннях політики безпеки.

"Ми бачимо, що новий уряд Німеччини дійсно змінив динаміку в Європі", – додав він.

Нагадаємо, вранці 19 вересня в районі острова Вайндлоо в естонський повітряний простір без дозволу увійшли три російські винищувачі МіГ-31 і перебували там близько 12 хвилин. Для їх супроводу в повітря були підняті фінські, а також шведські винищувачі.

ЗМІ повідомляли, що європейські дипломати у приватному порядку попередили Кремль, що НАТО готовий відповісти на наступні порушення свого повітряного простору російськими літаками, зокрема і збиваючи їх.

Європейський парламент 9 жовтня затвердив резолюцію, в якій закликав держави-члени Європейського Союзу збивати повітряні цілі, які незаконно порушують їхні кордони.