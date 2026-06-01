Cотні литовських шкіл отримали погрози про "замінування"
У понеділок 1 червня литовським навчальним закладам почали масово надходити погрози по нібито закладену вибухівку; поліція вважає, що йдеться про фальшиві повідомлення для залякування.
Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".
1 червня багато шкіл у Литві по всій території країни виявили електронні листи із твердженнями про нібито закладену вибухівку у їхньому закладі. Відомо вже про щонайменш 130 таких випадків, їхня кількість постійно зростає.
У поліції зазначили, що перевіряють інформацію і поки не схоже, що за повідомленнями стоїть реальна загроза.
Закладам, яким надіслали погрози, рекомендують не переривати навчальний процес та іспити, але обійти територію і у разі виявлення чогось підозрілого інформувати правоохоронців.
Наприкінці квітня фальшиві повідомлення про "замінування" масово отримали школи у Чорногорії.
Восени 2025 року у Польщі затримали ймовірних винуватців сотень повідомлень про нібито закладену вибухівку.