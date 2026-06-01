Торік імміграція до Німеччини різко скоротилася

У 2025 році до Німеччини переїхали близько 1,48 мільйона людей, що на 13% менше, ніж у 2024 році.

Відповідні дані Федерального статистичного відомства Німеччини наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Кількість осіб, які залишили країну, також зменшилася – приблизно на 2%, до 1,25 мільйона осіб.

Чиста міграція, тобто різниця між імміграцією та еміграцією, становила близько 235 тисяч осіб, що на 45% менше, ніж роком раніше.

Однією з причин скорочення імміграції у відомстві називають зменшення кількості мігрантів із основних країн походження шукачів притулку. Зокрема, чиста міграція з Сирії скоротилася на 67%, з Афганістану – на 41%.

Також зафіксовано менший приплив людей з України – на 21%.

Крім того, до Німеччини прибувала менша кількість громадян країн Європейського Союзу. Водночас самі німці найчастіше емігрували до Швейцарії, Австрії та Іспанії.

У межах країни зафіксовано близько 996 тисяч переміщень між федеральними землями. Найбільше населення скоротив Берлін – мінус 12 тисяч осіб, тоді як найбільший приріст зафіксовано у Бранденбурзі – плюс дев'ять тисяч осіб.

Раніше стало відомо, що у Німеччині кількість депортацій людей, яким було відмовлено у наданні притулку, значно зросла за 2025 рік.

Як відомо, міграційне питання було однією з центральних тем передвиборчої кампанії у Німеччині перед достроковими виборами у 2025 році.

З початком роботи нового уряду Німеччини міністр внутрішніх справ розпорядився посилити прикордонні перевірки та розвертати на кордоні шукачів притулку, якщо ті вже мають подані заявки на отримання притулку в якійсь іншій країні ЄС.

На початку жовтня нижня палата федерального парламенту Німеччини скасувала можливість прискореної натуралізації іноземців.

Повідомляли, що за перші місяці 2025 року Німеччина втратила першу сходинку серед країн ЄС, де шукачі притулку найчастіше намагаються оформити собі цей статус.