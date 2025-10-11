Глава МИД Эстонии ожидает новых российских провокаций

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна ожидает дальнейших провокаций со стороны России.

Об этом он сказал в интервью dpa, пишет "Европейская правда".

Тсахкна заявил, что очень доволен решительной реакцией НАТО на нарушение российскими истребителями воздушного пространства его страны в прошлом месяце. Однако он ожидает дальнейших действий со стороны Москвы, направленных на испытание НАТО.

"Я уверен, что Россия будет продолжать эти провокации. Речь идет не об Эстонии, а о единстве НАТО и испытании наших возможностей и трансатлантического единства", – сказал он.

Поэтому он призвал превратить миссию НАТО по мониторингу воздушного пространства Балтии в настоящую оборонную миссию.

В то же время Тсахкна подчеркнул, что недостаточно просто изменить название: миссия должна быть модернизирована с помощью совершенствования возможностей противовоздушной обороны.

Также он похвалил решимость немецкого правительства в вопросах политики безопасности.

"Мы видим, что новое правительство Германии действительно изменило динамику в Европе", – добавил он.

Напомним, утром 19 сентября в районе острова Вайндлоо в эстонское воздушное пространство без разрешения вошли три российских истребителя МиГ-31 и находились там около 12 минут. Для их сопровождения в воздух были подняты финские, а также шведские истребители.

СМИ сообщали, что европейские дипломаты в частном порядке предупредили Кремль, что НАТО готов ответить на последующие нарушения своего воздушного пространства российскими самолетами, в том числе и сбивая их.

Европейский парламент 9 октября утвердил резолюцию, в которой призвал государства-члены Европейского Союза сбивать воздушные цели, которые незаконно нарушают их границы.