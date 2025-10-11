Трамп пригрозив Китаю введенням експортного контролю на деталі для Boeing

Сполучені Штати можуть ввести експортний контроль на деталі літаків Boeing у рамках відповіді Вашингтона на обмеження Китаю на експорт рідкісних земних мінералів.

Про це американський президент Дональд Трамп, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

У п’ятницю, 10 жовтня, Трамп пригрозив Китаю введенням експортного контролю на деталі літаків Boeing після того, як Пекін оголосив про негайне посилення заходів контролю над експортом рідкісноземельних елементів, розширивши обмеження на технології переробки та заборонивши поставки іноземним підприємствам оборонної промисловості.

"У нас багато всього, і одне з головних – це літаки. У них [Китаю] багато літаків Boeing, і їм потрібні запчастини та багато іншого", – сказав Трамп журналістам у Білому домі, відповідаючи на запитання, на які товари США можуть накласти експортні обмеження.

Також Трамп заявив, що з 1 листопада, "або й раніше", введе 100% мито на товари з Китаю, у відповідь на останнє різке обмеження Пекіном експорту рідкісноземельних матеріалів та технологій їхнього виробництва.

Як відомо, Китай і США перебувають у стані торговельного протистояння через обмеження, що зачіпають такі ключові галузі, як напівпровідники та рідкісноземельні елементи.

ЗМІ також дізнались, що адміністрація Трампа запропонувала заборонити китайським авіакомпаніям здійснювати польоти над Росією на маршрутах до і з США.