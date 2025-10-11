Зеленський проводить розмову з Трампом
Новини — Субота, 11 жовтня 2025, 15:28 —
Президент України Володимир Зеленський проводить телефонну розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.
Про це у своїх соцмережах написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє "Європейська правда".
"Президент Зеленський зараз говорить з президентом Трампом", – зазначив Єрмак.
Він не навів жодних деталей розмови, або чого вона може стосуватися.
Нещодавно Зеленський анонсував візит наступного тижня до США української переговорної команди на чолі з прем’єркою Юлією Свириденко і керівником ОП Андрієм Єрмаком.
Перед цим посол України у США Ольга Стефанішина зустрілася у Сенаті з групою сенаторів – "друзів України".
