Зеленський проводить розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський проводить телефонну розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Про це у своїх соцмережах написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє "Європейська правда".

"Президент Зеленський зараз говорить з президентом Трампом", – зазначив Єрмак.

Він не навів жодних деталей розмови, або чого вона може стосуватися.

Нещодавно Зеленський анонсував візит наступного тижня до США української переговорної команди на чолі з прем’єркою Юлією Свириденко і керівником ОП Андрієм Єрмаком.

Перед цим посол України у США Ольга Стефанішина зустрілася у Сенаті з групою сенаторів – "друзів України".