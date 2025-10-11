Зеленский проводит разговор с Трампом
Новости — Суббота, 11 октября 2025, 15:28 —
Президент Украины Владимир Зеленский проводит телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Об этом в своих соцсетях написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает "Европейская правда".
"Президент Зеленский сейчас говорит с президентом Трампом", – отметил Ермак.
Он не привел никаких деталей разговора, или чего он может касаться.
Недавно Зеленский анонсировал визит на следующей неделе в США украинской переговорной команды во главе с премьером Юлией Свириденко и руководителем ОП Андреем Ермаком.
Перед этим посол Украины в США Ольга Стефанишина встретилась в Сенате с группой сенаторов – "друзей Украины".
