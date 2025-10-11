Зеленський розповів прем’єру Канади про свої переговори з Трампом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, в ході якої поінформував його про свої контакти з главою Білого дому Дональдом Трампом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент написав в Х.

Зеленський зазначив, що вони з Карні "обмінялися деталями наших контактів з президентом Трампом".

"Я поінформував його про ситуацію на полі бою та підлі удари Росії по нашій енергетичній інфраструктурі та населенню. Ми обговорили конкретні кроки, які можуть допомогти нам захиститися від цього та посилити стійкість нашої енергетичної системи", – розповів він.

Крім того, Зеленський і Карні обговорили програму PURL – закупівлі американської зброї для України коштом європейських союзників НАТО.

Канада вже зробила значний внесок, і є потенціал для розширення її участі в програмі. Ми також обговорили нашу спільну роботу з партнерами в рамках "коаліції рішучих". Практична сторона цього формату буде посилена. Ми скоординували наші наступні кроки", – додав президент.

Раніше у суботу Зеленський говорив телефоном із Трампом. За даними ЗМІ, однією з тем розмови стала можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk.