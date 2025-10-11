Axios: Зеленський і Трамп у суботу говорили про ракети Tomahawk

Президент Володимир Зеленський в ході суботньої телефонної розмови зі своїм американським колегою Дональдом Трампом говорив про можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk.

Про це стало відомо порталу Axios від джерел, повідомляє "Європейська правда".

За словами одного з джерел, розмова тривала близько 30 хвилин.

Зеленський у своїй публічній заяві охарактеризував її як "дуже позитивну і продуктивну".

Ракети Tomahawk дадуть Україні можливість завдавати ударів вглиб Росії. Українська сторона стверджує, що це допоможе змусити російського правителя Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів.

Білий дім не відповів на запит Axios про коментар.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України заявили про те, що наразі триває детальна і активна дискусія зі США щодо можливості надання Україні ракет Tomahawk. Правитель РФ стримано прокоментував такий сценарій.