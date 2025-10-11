В Осло протестували проти футбольного матчу збірних Норвегії та Ізраїлю

Напередодні відбіркового матчу до Чемпіонату світу з футболу між збірними Норвегії та Ізраїлю, який відбудеться в суботу в Осло, в норвезькій столиці пройшли протести.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Біля будівлі норвезького парламенту зібралися сотні прихильників Палестини, багато з яких були одягнені у футболки національної збірної Палестини.

"Матч не повинен був відбутися. Якщо Росію виключили, то Ізраїль теж повинен бути виключений. Але коли матч вже відбудеться, найкраще, що може зробити Норвегія, – це зруйнувати надії Ізраїлю на участь у чемпіонаті світу", – сказав один з учасників акції.

Маршируючи до стадіону "Уллевал" з палестинськими прапорами та фаєрами, протестувальники пообіцяли продовжити акцію до початку матчу о 19:00 за Києвом.

Охорона навколо стадіону була посилена, поліція закрила кілька входів за кілька годин до початку матчу, проводила огляд сумок і зменшила кількість глядачів, яким було дозволено увійти.

Норвегія критично оцінює дії Ізраїлю в секторі Гази та вже тривалий час засуджує окупацію Західного берега річки Йордан.

Нагадаємо, 9 жовтня американський президент Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану, який передбачає звільнення всіх заручників і відведення ізраїльських військ на узгоджену лінію.

Перемир'я в секторі Гази офіційно розпочалося опівдні 10 жовтня, коли Армія оборони Ізраїлю заявила, що вивела війська на узгоджені лінії розгортання в рамках угоди з ХАМАС про звільнення всіх заручників.