В Осло протестовали против футбольного матча сборных Норвегии и Израиля

Накануне отборочного матча к Чемпионату мира по футболу между сборными Норвегии и Израиля, который состоится в субботу в Осло, в норвежской столице прошли протесты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

У здания норвежского парламента собрались сотни сторонников Палестины, многие из которых были одеты в футболки национальной сборной Палестины.

"Матч не должен был состояться. Если Россию исключили, то Израиль тоже должен быть исключен. Но когда матч уже состоится, лучшее, что может сделать Норвегия, – это разрушить надежды Израиля на участие в чемпионате мира", – сказал один из участников акции.

NRK

NRK

Маршируя к стадиону "Уллевал" с палестинскими флагами и файерами, протестующие пообещали продолжить акцию до начала матча в 19:00 по Киеву.

Охрана вокруг стадиона была усилена, полиция закрыла несколько входов за несколько часов до начала матча, проводила досмотр сумок и уменьшила количество зрителей, которым было разрешено войти.

Норвегия критически оценивает действия Израиля в секторе Газа и уже длительное время осуждает оккупацию Западного берега реки Иордан.

Напомним, 9 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана, который предусматривает освобождение всех заложников и отвод израильских войск на согласованную линию.

Перемирие в секторе Газаофициально началось в полдень 10 октября, когда Армия обороны Израиля заявила, что вывела войска на согласованные линии развертывания в рамках соглашения с ХАМАС об освобождении всех заложников.