ЗМІ: у шпигунстві для Китаю і, можливо, Росії звинувачують співробітника поліції в Брюсселі

Бельгійський співробітник служби безпеки, якого минулого тижня заарештували та звинуватили у шпигунстві, працював у підрозділі місцевої поліції міста Брюссель.

Про це пише видання Politico, інформує "Європейська правда".

Чоловіка, який, імовірно, був завербований через свій доступ до міжнародного дипломатичного середовища у Брюсселі, заарештували, а згодом звільнили під суворі обмеження.

Речник місцевої поліції, що обслуговує територію міста Брюссель та комуни Іксель, підтвердив: "Ми можемо підтвердити, що наразі триває внутрішнє розслідування".

"Ми не коментуватимемо справу, доки процес триває. Відповідні заходи буде вжито після завершення розслідування", – заявив він.

Федеральна прокуратура та федеральна поліція відмовилися від коментарів.

Підрозділ поліції міста Брюссель також відповідає за охорону територій навколо інституцій Європейського Союзу у бельгійській столиці.

Як повідомило джерело видання, обвинувачення пов’язане зі шпигунством на користь Китаю. Водночас правоохоронці перевіряють, чи не здійснював він шпигунство також на користь Росії.

Арешт відбувся на тлі зростання тиску на бельгійські служби безпеки. У лютому видання Le Soir повідомило, що китайські хакери у 2021–2023 роках зламали системи державної безпеки – це вважають найбільшим витоком даних в історії бельгійських спецслужб.

Про арешт ймовірного шпигуна в службі безпеки у Бельгії стало відомо на початку жовтня.

У Брюсселі розташовані багато інституцій ЄС, штаб-квартира НАТО, близько 100 міжнародних організацій і 300 іноземних дипломатичних місій.

Нагадаємо, наприкінці вересня Міністерство закордонних справ Австрії оголосило персоною нон грата співробітника посольства Росії у звʼязку зі шпигунським скандалом в австрійській нафтогазовій та хімічній групі OMV.