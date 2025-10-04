ЗМІ: У Бельгії затримали співробітника служби безпеки за звинуваченням у шпигунстві

У Бельгії співробітника служби безпеки заарештували і звинуватили в шпигунстві.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Як зазначено, підозрюваного взяли під варту в четвер, і того самого дня було проведено обшук у його будинку. Слідчий суддя пізніше звільнив його під суворі умови.

Одне з джерел повідомило, що звинувачення пов'язані зі шпигунством на користь Китаю, додавши, що цю людину завербували через її доступ до міжнародних дипломатичних кіл Брюсселя.

У Брюсселі розташовані багато інституцій ЄС, штаб-квартира НАТО, близько 100 міжнародних організацій і 300 іноземних дипломатичних місій.

Нагадаємо, у вівторок Міністерство закордонних справ Австрії оголосило персоною нон грата співробітника посольства Росії у звʼязку зі шпигунським скандалом в австрійській нафтогазовій та хімічній групі OMV.

ЗМІ раніше писали, що західні країни стурбовані активністю російських шпигунів в Австрії, де вони формально нічого не порушують, доки не діють безпосередньо проти Австрії.