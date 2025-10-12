СМИ: в шпионаже для Китая и, возможно, России обвиняют сотрудника полиции в Брюсселе

Бельгийский сотрудник службы безопасности, которого на прошлой неделе арестовали и обвинили в шпионаже, работал в подразделении местной полиции города Брюссель.

Об этом пишет издание Politico, информирует "Европейская правда".

Мужчину, который, вероятно, был завербован из-за своего доступа к международной дипломатической среде в Брюсселе, арестовали, а затем освободили под строгие ограничения.

Представитель местной полиции, обслуживающей территорию города Брюссель и коммуны Иксель, подтвердил: "Мы можем подтвердить, что в настоящее время ведется внутреннее расследование".

"Мы не будем комментировать дело, пока процесс продолжается. Соответствующие меры будут приняты после завершения расследования", – заявил он.

Федеральная прокуратура и федеральная полиция отказались от комментариев.

Подразделение полиции города Брюссель также отвечает за охрану территорий вокруг институтов Европейского Союза в бельгийской столице.

Как сообщил источник издания, обвинение связано со шпионажем в пользу Китая. В то же время правоохранители проверяют, не осуществлял ли он шпионаж также в пользу России.

Арест произошел на фоне роста давления на бельгийские службы безопасности. В феврале издание Le Soir сообщило, что китайские хакеры в 2021-2023 годах взломали системы государственной безопасности – это считается крупнейшей утечкой данных в истории бельгийских спецслужб.

Об аресте предполагаемого шпиона в службе безопасности в Бельгии стало известно в начале октября.

В Брюсселе расположены многие институты ЕС, штаб-квартира НАТО, около 100 международных организаций и 300 иностранных дипломатических миссий.

Напомним, в конце сентября Министерство иностранных дел Австрии объявило персоной нон грата сотрудника посольства России в связи со шпионским скандалом в австрийской нефтегазовой и химической группе OMV.