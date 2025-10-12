Україна закликає світ визнати дії РФ та "Росатому" на ЗАЕС незаконними і небезпечними

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту чітко визнати дії Росії та її держкорпорації "Росатом" на захопленій Запорізькій АЕС незаконними, неприйнятними та критично небезпечними.

Про це Сибіга написав у неділю в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Міністр нагадав, що станція вже майже три тижні перебуває у стані повного знеструмлення, що створює пряму загрозу ядерній безпеці.

За його словами, Росія свідомо від’єднала ЗАЕС від української енергомережі, щоб випробувати примусове підключення до російської системи – крок, який ніколи не мав аналогів в історії ядерної енергетики.

Несанкціоновані дії "Росатома" порушують міжнародно визнані протоколи ядерної безпеки, суперечать українській ліцензії та безпосередньо загрожують ядерною аварією, заявив Сибіга.

Москва, підкреслив міністр, намагається обдурити МАГАТЕ та всю технічну і дипломатичну спільноту, вдаючи, що проблема спричинена кимось іншим, а не нею самою.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту чітко визнати дії Росії та "Росатома" незаконними, неприйнятними та критично небезпечними. Ми закликаємо МАГАТЕ чинити тиск на Росію, щоб вона припинила всі технічні перетворення на станції та повернула її законному власнику, Україні", – написав Сибіга.

Нагадаємо, у ЄС ще 1 жовтня закликали Росію негайно припинити всі військові операції навколо ЗАЕС, щоб терміново відновити лінії електропостачання.

29 вересня головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков повідомив, що ЗАЕС шість діб залишається без зв'язку з українською енергосистемою, а живлення систем безпеки та систем забезпечують резервні дизельні електростанції.