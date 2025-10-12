Украина призывает мир признать действия РФ и "Росатома" на ЗАЭС незаконными и опасными

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество четко признать действия России и ее госкорпорации "Росатом" на захваченной Запорожской АЭС незаконными, неприемлемыми и критически опасными.

Об этом Сибига написал в воскресенье в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Министр напомнил, что станция уже почти три недели находится в состоянии полного обесточивания, что создает прямую угрозу ядерной безопасности.

По его словам, Россия сознательно отключила ЗАЭС от украинской энергосети, чтобы испытать принудительное подключение к российской системе – шаг, который никогда не имел аналогов в истории ядерной энергетики.

Несанкционированные действия "Росатома" нарушают международно признанные протоколы ядерной безопасности, противоречат украинской лицензии и непосредственно угрожают ядерной аварией, заявил Сибига.

Москва, подчеркнул министр, пытается обмануть МАГАТЭ и все техническое и дипломатическое сообщество, делая вид, что проблема вызвана кем-то другим, а не ею самой.

"Мы призываем международное сообщество четко признать действия России и "Росатома" незаконными, неприемлемыми и критически опасными. Мы призываем МАГАТЭ оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила все технические преобразования на станции и вернула ее законному владельцу, Украине", – написал Сибига.

Напомним, в ЕС еще 1 октября призвали Россию немедленно прекратить все военные операции вокруг ЗАЭС, чтобы срочно восстановить линии электроснабжения.

29 сентября главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков сообщил, что ЗАЭС шесть суток остается без связи с украинской энергосистемой, а питание систем безопасности и систем обеспечивают резервные дизельные электростанции.