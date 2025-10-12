Макрон: Росія повинна буде заплатити за відмову від переговорів 

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія нестиме відповідальність, якщо продовжить відмовлятися від мирних переговорів щодо України.

Про це він повідомив після розмови з президентом Володимиром Зеленським, йдеться у заяві, оприлюдненій у неділю, пише "Європейська правда".

Макрон зазначив: у той час як угода, досягнута в Газі, дає надію на мир на Близькому Сході, в Україні також необхідно покласти край війні.

"Якщо Росія продовжуватиме свою воєнну впертість і відмовлятиметься сідати за стіл переговорів, вона повинна буде заплатити за це", – наголосив Макрон.

Французький президент засудив нові масовані удари РФ по українській енергетичній інфраструктурі, які, за його словами, фактично спрямовані проти цивільного населення напередодні зими.

Макрон підкреслив, що Франція разом із партнерами розглядає шляхи допомоги Україні у відновленні пошкоджених об’єктів і забезпеченні базових потреб населення.

"Франція як ніколи раніше стоїть на боці України та мобілізується в рамках "коаліції рішучих", – додав він.

Раніше у неділю президент Зеленський повідомив, що поінформував Макрона про першочергові потреби України, передусім щодо ППО.

Також у неділю Зеленський закликав міжнародну спільноту до тиску на РФ паралельно із процесом встановлення миру на Близькому Сході.