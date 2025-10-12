Зеленський: світ має тиснути на РФ поряд із мирними зусиллями на Близькому Сході

Президент Володимир Зеленський у неділю закликав спільноту до тиску на РФ паралельно із процесом встановлення миру на Близькому Сході.

Про це глава держави написав у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".

Зеленський підкреслив, що Росія дозволяє собі ескалацію ударів і відверто користується тим, що світ сконцентрований на тому, аби забезпечити мир на Близькому Сході.

"Саме тому не можна дозволяти жодного послаблення тиску. Санкції, тарифи, спільні дії щодо покупців російської нафти, які фінансують цю війну, – все має залишатися на столі. І саме це може відкрити шлях до тривалого миру для Європи. Світ може гарантувати це паралельно з миротворчим процесом на Близькому Сході", – наголосив глава держави.

Зеленський повідомив, що загалом лише за цей тиждень проти України росіяни застосували понад 3100 дронів, 92 ракети й близько 1360 КАБів.

Нагадаємо, 13 жовтня у Єгипті відбудеться міжнародний саміт для встановлення миру у війні між Ізраїлем та ХАМАС після того, як у п'ятницю почало діяти припинення вогню.

Саміт відбудеться в Шарм-ель-Шейху, його будуть спільно очолювати президент США Дональд Трамп і президент Єгипту Абдель Фатах ас-Сісі.

Очікується, що в ньому візьмуть участь кілька світових лідерів.

Зокрема, відомо про участь прем’єра Британії Кіра Стармера та президента Франції Емманюеля Макрона.