Зеленський розповів про розмову з Макроном
Президент Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з французьким лідером Емманюелем Макроном.
Про це глава держави написав у Telegram, повідомляє "Європейська правда".
Зеленський поінформував Макрона про першочергові потреби України, передусім щодо ППО.
Він наголосив, що Росія зараз користується моментом – тим, що Близький Схід та внутрішня тематика в кожній країні отримують максимум уваги.
При цьому Зеленський підкреслив, що російські удари по Україні стали більш підлими.
"Обговорили, як цьому протидіяти. Зокрема працюємо для розширення програми PURL", – повідомив президент, маючи на увазі ініціативу закупівлі державами НАТО зброї у США для України.
Також лідери скоординували контакти з іншими партнерами й дипломатичні заходи наступних тижнів. "Працюємо, щоб тиску на Росію стало більше", – підкреслив президент.
Раніше у неділю Зеленський закликав міжнародну спільноту до тиску на РФ паралельно із процесом встановлення миру на Близькому Сході.
Напередодні Зеленський говорив телефоном із Трампом. За даними ЗМІ, однією з тем розмови стала можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk.