Зеленський розповів про розмову з Макроном

Президент Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з французьким лідером Емманюелем Макроном.

Про це глава держави написав у Telegram, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський поінформував Макрона про першочергові потреби України, передусім щодо ППО.

Він наголосив, що Росія зараз користується моментом – тим, що Близький Схід та внутрішня тематика в кожній країні отримують максимум уваги.

При цьому Зеленський підкреслив, що російські удари по Україні стали більш підлими.

"Обговорили, як цьому протидіяти. Зокрема працюємо для розширення програми PURL", – повідомив президент, маючи на увазі ініціативу закупівлі державами НАТО зброї у США для України.

Також лідери скоординували контакти з іншими партнерами й дипломатичні заходи наступних тижнів. "Працюємо, щоб тиску на Росію стало більше", – підкреслив президент.

Раніше у неділю Зеленський закликав міжнародну спільноту до тиску на РФ паралельно із процесом встановлення миру на Близькому Сході.

Напередодні Зеленський говорив телефоном із Трампом. За даними ЗМІ, однією з тем розмови стала можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk.