Макрон: Россия должна будет заплатить за отказ от переговоров
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия будет нести ответственность, если продолжит отказываться от мирных переговоров по Украине.
Об этом он сообщил после разговора с президентом Владимиром Зеленским, говорится в заявлении, обнародованном в воскресенье, пишет "Европейская правда".
Макрон отметил: в то время как соглашение, достигнутое в Газе, дает надежду на мир на Ближнем Востоке, в Украине также необходимо положить конец войне.
"Если Россия будет продолжать свою военную упрямство и отказываться садиться за стол переговоров, она должна будет заплатить за это", – подчеркнул Макрон.
Французский президент осудил новые массированные удары РФ по украинской энергетической инфраструктуре, которые, по его словам, фактически направлены против гражданского населения в преддверии зимы.
Макрон подчеркнул, что Франция вместе с партнерами рассматривает пути помощи Украине в восстановлении поврежденных объектов и обеспечении базовых потребностей населения.
"Франция как никогда ранее стоит на стороне Украины и мобилизуется в рамках "коалиции решительных", – добавил он.
Ранее в воскресенье президент Зеленский сообщил, что проинформировал Макрона о первоочередных потребностях Украины, прежде всего в отношении ПВО.
Также в воскресенье Зеленский призвал международное сообщество к давлению на РФ параллельно с процессом установления мира на Ближнем Востоке.