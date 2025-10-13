Трамп прибыл в Израиль, где следят за освобождением заложников из плена ХАМАС

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 13 октября, прибыл в Израиль на фоне того, как жители страны следят за процессом освобождения заложников из плена террористической группировки ХАМАС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Самолет Air Force One приземлился в аэропорту Бен-Гуриона вблизи Тель-Авива после длительного перелета из Вашингтона.

Перед отлетом Трамп сказал, что это "особый момент" на фоне того, как предложенное им соглашение о прекращении огня в Газе вступает в силу.

"Все одновременно радуются, такого еще никогда не было", – сказал президент перед тем, как сесть в самолет.

В аэропорту Трампа встречала многочисленная израильская делегация во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и его женой Сарой.

Reuters

На взлетно-посадочной полосе расстелили красный ковер, а для церемонии встречи выстроились кордоны израильских военных.

После приземления Трамп тепло поприветствовал Нетаньяху объятиями и улыбкой.

Напомним, утром 13 октября ХАМАС освободил и передал Красному Кресту первых семь из двадцати живых заложников.

Заложников освобождают в рамках соглашения о прекращении огня, достигнутого при участии администрации президента США Дональда Трампа.