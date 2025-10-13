Зеленський виступить на засіданні Європейської ради 23 жовтня

Президент Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Європейської ради 23 жовтня у Брюсселі.

Про це стало відомо із заяви президента Євроради Антоніу Кошти, пише "Європейська правда".

Кошта заявив, що 23 жовтня у Брюсселі збереться засідання Європейської ради.

Під час нього обговорять, як посилити підтримку Україні, а саме "підтвердивши наше зобов’язання надавати фінансову підтримку країні протягом найближчих років та розглянувши можливі варіанти на основі заморожених активів Росії".

Відтак він зазначив, що на початку обговорення питання України Європейська рада вислухає Зеленського.

"Росія платить високу і дедалі більшу економічну ціну за свою агресію, і ми підіб’ємо підсумки наших зусиль щодо подальшого посилення тиску на неї. Підтримка України та тиск на Росію залишаються двома необхідними умовами для досягнення справедливого і тривалого миру", – наголосив він.

Очікується, що засідання розпочнеться о 10:00 за місцевим часом.

Зазначимо, на тлі масованих російських атак на українську критичну інфраструктуру, глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Європейський Союз працює над виділенням Україні додаткових 100 млн євро зимової допомоги.

Радимо також ознайомитися із інтерв'ю "ЄвроПравди" із посолкою ЄС в Україні Катаріною Матерновою: "Очікування на цю зиму стають дедалі гіршими, але ми лишаємося у Києві". Інтерв'ю посла ЄС