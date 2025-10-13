Зеленский выступит на заседании Европейского совета 23 октября

Президент Владимир Зеленский примет участие в заседании Европейского совета 23 октября в Брюсселе.

Об этом стало известно из заявления президента Евросовета Антониу Кошты, пишет "Европейская правда".

Кошта заявил, что 23 октября в Брюсселе соберется заседание Европейского совета.

Во время него обсудят, как усилить поддержку Украине, а именно "подтвердив наше обязательство оказывать финансовую поддержку стране в течение ближайших лет и рассмотрев возможные варианты на основе замороженных активов России".

Он отметил, что в начале обсуждения вопроса Украины Европейский совет выслушает Зеленского.

"Россия платит высокую и все большую экономическую цену за свою агрессию, и мы подведем итоги наших усилий по дальнейшему усилению давления на нее. Поддержка Украины и давление на Россию остаются двумя необходимыми условиями для достижения справедливого и прочного мира", – подчеркнул он.

Ожидается, что заседание начнется в 10:00 по местному времени.

Отметим, на фоне массированных российских атак на украинскую критическую инфраструктуру, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский Союз работает над выделением Украине дополнительных 100 млн евро зимней помощи.

