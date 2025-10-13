Нідерланди втрутились у діяльність виробника мікросхем через загрозу "втрати технологій"

Нідерланди вирішили вдатися до державного втручання щодо виробника мікрочипів Nexperia через побоювання "витоку технологій", що стало, ймовірно, першим за 70 років застосуванням спеціального законодавства.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Міністерство економіки Нідерландів здійснило державне втручання щодо Nexperia через дані про те, що через дії керівництва може відбуватися "зникнення важливих технологічних знань і спроможностей" з Нідерландів та Європи і це є потенційною загрозою для економічної безпеки.

Nexperia виготовляє мікропроцесори для смартфонів, автомобілів, сонячних електростанцій тощо. У 2019 році її придбала китайська Wingtech.

Уряд застосував процедуру із закону "Щодо доступності товарів", ухваленого у 1952 році, який досі не застосовувався і передбачався для того, щоб забезпечити доступність критично важливих товарів у надзвичайних ситуаціях.

Після рішення про втручання Нідерланди можуть заблокувати або скасувати рішення керівництва компанії на підставі висновку, що вони "шкідливі для інтересів компанії, її майбутнього як нідерландської та європейської компанії та/або збереження цієї критичної для Європи ланки".

Рішення про втручання ухвалили наприкінці вересня.

Також минулого тижня спеціальна палата апеляційного суду Амстердаму ухвалила рішення про усунення з посади китайського виконавчого директора Nexperia.

Раніше у Нідерландах виявили контакти з розвідкою РФ затриманого працівника компанії-виробника чипів.

Також у Нідерландах заговорили про антишпигунські перевірки іноземних науковців, що приїздять в країну.