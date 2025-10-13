Нидерланды вмешались в деятельность производителя микросхем из-за угрозы "потери технологий"

Нидерланды решили прибегнуть к государственному вмешательству в отношении производителя микрочипов Nexperia из-за опасений "утечки технологий", что стало, вероятно, первым за 70 лет применением специального законодательства.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Министерство экономики Нидерландов осуществило государственное вмешательство в отношении Nexperia из-за данных о том, что из-за действий руководства может происходить "исчезновение важных технологических знаний и возможностей" из Нидерландов и Европы и это является потенциальной угрозой для экономической безопасности.

Nexperia производит микропроцессоры для смартфонов, автомобилей, солнечных электростанций и тому подобное. В 2019 году ее приобрела китайская Wingtech.

Правительство применило процедуру из закона "О доступности товаров", принятого в 1952 году, который до сих пор не применялся и предполагался для того, чтобы обеспечить доступность критически важных товаров в чрезвычайных ситуациях.

После решения о вмешательстве Нидерланды могут заблокировать или отменить решение руководства компании на основании вывода, что они "вредны для интересов компании, ее будущего как нидерландской и европейской компании и/или сохранения этого критического для Европы звена".

Решение о вмешательстве приняли в конце сентября.

Также на прошлой неделе специальная палата апелляционного суда Амстердама приняла решение об отстранении от должности китайского исполнительного директора Nexperia.

Ранее в Нидерландах обнаружили контакты с разведкой РФ задержанного работника компании-производителя чипов.

Также в Нидерландах заговорили об антишпионских проверках иностранных ученых, приезжающих в страну.