Угорський комісар каже, що не знав про спроби Угорщини шпигувати за Єврокомісією

Єврокомісар Олівер Варгеї у розмові з Урсулою фон дер Ляєн заперечив, що знав про спроби Будапешта завербувати співробітників Єврокомісії у період, коли очолював представництво Угорщини в Брюсселі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Минулого тижня у ЗМІ з’явилося розслідування німецьких та бельгійських журналістів про те, що угорські агенти у Брюсселі намагалися завербувати європосадовців, зокрема співробітника Єврокомісії.

Це відбулось у той час, коли Варгеї – нині комісар ЄС з питань охорони здоров'я та добробуту тварин – працював послом Угорщини в Брюсселі.

Речниця Єврокомісії Паула Піньо в понеділок повідомила, що Варгеї напередодні зустрівся з фон дер Ляєн, щоб обговорити звинувачення у спробі шпигунства.

"Президентка запитала комісара, чи знав він про будь-які спроби вербування угорськими спецслужбами співробітників Європейської комісії, коли працював у постійному представництві Угорщини. Комісар відповів, що не знав про такі спроби", – сказала Піньо.

Вона додала, що створена Єврокомісією спеціальна внутрішня група для розслідування інциденту продовжить роботу.

Наприкінці 2024 року видання Німеччини та Бельгії вже випускали спільне розслідування про те, як угорські спецслужби шпигували за посадовцями ЄС.