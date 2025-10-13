Венгерский комиссар говорит, что не знал о попытках Венгрии шпионить за Еврокомиссией

Еврокомиссар Оливер Вархеи в разговоре с Урсулой фон дер Ляйен отрицает, что знал о попытках Будапешта завербовать сотрудников Еврокомиссии в период, когда возглавлял представительство Венгрии в Брюсселе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

На прошлой неделе в СМИ появилось расследование немецких и бельгийских журналистов о том, что венгерские агенты в Брюсселе пытались завербовать еврочиновников, в частности сотрудника Еврокомиссии.

Это произошло в то время, когда Вархеи – ныне комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и благополучия животных – работал послом Венгрии в Брюсселе.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо в понедельник сообщила, что Вархеи накануне встретился с фон дер Ляйен, чтобы обсудить обвинения в попытке шпионажа.

"Президент спросила комиссара, знал ли он о каких-либо попытках вербовки венгерскими спецслужбами сотрудников Европейской комиссии, когда работал в постоянном представительстве Венгрии. Комиссар ответил, что не знал о таких попытках", – сказала Пиньо.

Она добавила, что созданная Еврокомиссией специальная внутренняя группа для расследования инцидента продолжит работу.

В конце 2024 года издания Германии и Бельгии уже выпускали совместное расследование о том, как венгерские спецслужбы шпионили за чиновниками ЕС.