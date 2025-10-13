Грузинська влада хоче ще більше обмежити право на вуличний протест

Партія влади Грузії "Грузинська мрія" підготувала поправки до законодавства, покликані обмежити проведення вуличних акцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Серед іншого, участь в акції з закритим обличчям, використання сльозогінної або токсичної речовини, перекриття дороги або встановлення тимчасових конструкцій каратимуться адміністративним арештом на строк до 15 діб, а для організаторів – до 20 діб.

Зберігання зброї, піротехніки або "подібних предметів" під час акції та відмова виконати вимогу МВС Грузії про припинення мітингу каратимуться арештом до 60 діб.

Повторне вчинення таких дій тягне за собою кримінальну відповідальність – до одного року позбавлення волі, а в разі рецидиву – до двох років.

Крім того, до Кримінального кодексу Грузії пропонується внести нову статтю про "повторну або систематичну образу чи непокору поліцейському", яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до одного року, а в разі повторного порушення – до двох років.

У Грузії вже 320 днів тривають проєвропейські протести з вимогами провести нові парламентські вибори і звільнити затриманих учасників акцій, які викликала заява грузинської влади про призупинення руху до ЄС.

Раніше "Грузинська мрія" вже кілька разів посилювала законодавство, що регулює акції, обмеживши використання лазерів і піротехніки, заборонивши закривати обличчя та збільшивши штрафи і терміни адміністративного арешту за перекриття доріг.

На акції протесту 4 жовтня в Тбілісі, у день муніципальних виборів, демонстранти, які вийшли на протест проти дій влади, спробували штурмувати президентський палац, сталися сутички.

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе після цього заявив, що робитиме все для нейтралізації найбільшої опозиційної партії країни.