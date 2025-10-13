Грузинские власти хотят еще больше ограничить право на уличный протест

Партия власти Грузии "Грузинская мечта" подготовила поправки к законодательству, призванные ограничить проведение уличных акций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Среди прочего, участие в акции с закрытым лицом, использование слезоточивого или токсичного вещества, перекрытие дороги или установка временных конструкций будут наказываться административным арестом на срок до 15 суток, а для организаторов – до 20 суток.

Хранение оружия, пиротехники или "подобных предметов" во время акции и отказ выполнить требование МВД Грузии о прекращении митинга будут караться арестом до 60 суток.

Повторное совершение таких действий влечет за собой уголовную ответственность – до одного года лишения свободы, а в случае рецидива – до двух лет.

Кроме того, в Уголовный кодекс Грузии предлагается внести новую статью о "повторном или систематическом оскорблении или неповиновении полицейскому", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до одного года, а в случае повторного нарушения – до двух лет.

В Грузии уже 320 дней продолжаются проевропейские протесты с требованиями провести новые парламентские выборы и освободить задержанных участников акций, вызванных заявлением грузинских властей о приостановке движения в ЕС.

Ранее "Грузинская мечта" уже несколько раз ужесточала законодательство, регулирующее акции, ограничив использование лазеров и пиротехники, запретив закрывать лицо и увеличив штрафы и сроки административного ареста за перекрытие дорог.

На акции протеста 4 октября в Тбилиси, в день муниципальных выборов, демонстранты, вышедшие на протест против действий власти, попытались штурмовать президентский дворец, произошли столкновения.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе после этого заявил, что будет делать все для нейтрализации крупнейшей оппозиционной партии страны.