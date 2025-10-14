В Німеччині з ботанічного саду вкрали найсмердючішу квітку у світі

В німецькому місті Дортмунд з ботанічного саду Ромбергпарк невідомі викрали квітку під назвою аморфофалюс велетенський, яка вважається найсмердючішою у світі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Невідомі викопали з горщика бульбу вагою від 20 до 30 кілограмів цієї рідкісної рослини, яку у ботсаду називали "Давид".

Ботанічний сад подав заяву в поліцію у зв’язку із крадіжкою.

Аморфофалюс велетенський цвіте лише раз на кілька років протягом кількох днів, але при цьому має найбільше суцвіття в усьому рослинному світі та інтенсивний запах падалі.

Funke Foto Services

Неприємний запах допомагає рослині в запиленні: таким чином вона приваблює комах у своє суцвіття, які шукають трупи, що розкладаються, для відкладання яєць.

