В Германии из ботанического сада украли самый вонючий цветок в мире

В немецком городе Дортмунд из ботанического сада Ромбергпарк неизвестные похитили цветок под названием аморфофалюс титанический, который считается самым вонючим в мире.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Неизвестные выкопали из горшка клубень весом от 20 до 30 килограммов этого редкого растения, которое в ботсаду называли "Давид".

Ботанический сад подал заявление в полицию в связи с кражей.

Аморфофалюс титанический цветет лишь раз в несколько лет в течение нескольких дней, но при этом имеет самое большое соцветие во всем растительном мире и интенсивный запах падали.

Funke Foto Services

Неприятный запах помогает растению в опылении: таким образом оно привлекает насекомых в свое соцветие, которые ищут разлагающиеся трупы для откладывания яиц.

Напомним, в августе в немецком Гамбурге обвинили в краже в особо крупных размерах 31-летнего мужчину, который, по предварительным данным, присвоил себе более двух тонн кофе с работы.

А в июле в Италии задержали 58-летнего фермера, которому инкриминируют повреждение резервуара акведука Дворца Казерта возле Неаполя, из которого он воровал воду.