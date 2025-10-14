ЗМІ: Ердоган погрожував бойкотувати саміт щодо Гази, якщо там буде Нетаньягу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погрожував бойкотувати саміт щодо Гази, який проходив 13 жовтня у Єгипті, якщо там буде присутній прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Про це стало відомо газеті Daily Sabah від джерел, повідомляє "Європейська правда".

За даними джерел, втручання Ердогана призвело до того, що Нетаньягу відмовився від участі в саміті в Єгипті.

"За ініціативою президента Ердогана і завдяки дипломатичним зусиллям Туреччини, а також за підтримки інших лідерів, Нетаньяху не взяв участі в зустрічі в Єгипті", – повідомило джерело, яке побажало залишитися анонімним.

Раніше президент Єгипту оголосив, що Нетаньягу візьме участь у мирному саміті, але пізніше канцелярія ізраїльського прем'єр-міністра підтвердила, що він не буде присутній.

За даними турецьких ЗМІ, коли дорогою до Єгипту Ердоган дізнався про можливу участь Нетаньягу у саміті, він нібито наказав пілотові залишитися в повітрі і кружляти над Червоним морем.

Як зазначено, Ердоган чітко дав зрозуміти, що поверне свій літак до Анкари, якщо Нетаньягу прибуде на саміт.

У цей час з'явилася новина про те, що Нетаньяху скасував свою поїздку. Літак Ердогана відновив політ і приземлився в Шарм-ель-Шейху.

Своєю чергою ізраїльська газета Israel Hayom повідомила, що новина про заплановану участь Нетаньягу в саміті викликала сильний опір серед лідерів, декілька з яких попередили, що бойкотуватимуть зустріч, якщо він візьме в ній участь.

Саміт, організований Єгиптом, зібрав регіональних і міжнародних лідерів для обговорення ескалації гуманітарної кризи в Газі та пошуку шляхів її деескалації.

Нагадаємо, 9 жовтня американський президент Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану, який передбачає звільнення всіх заручників і відведення ізраїльських військ на узгоджену лінію.

Ердоган говорив, що Туреччина має намір взяти участь у "робочій групі", яка контролюватиме укладене перемир'я в секторі Гази та виконання його положень.