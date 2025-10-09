Ердоган: Туреччина візьме участь у групі, яка контролюватиме перемир'я в Газі

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна має намір взяти участь у "робочій групі", яка контролюватиме укладене перемир'я в секторі Гази та виконання його положень.

Його слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Турецький посадовець повідомив агентству, що його країна візьме участь у спільній оперативній групі – разом з Ізраїлем, США, Катаром та Єгиптом – створеній для пошуку тіл загиблих заручників у секторі Гази, місцезнаходження яких невідоме.

"Якщо Бог дозволить, ми, як Туреччина, візьмемо участь у робочій групі, яка буде контролювати виконання угоди на місцях", – сказав Ердоган у промові в Анкарі.

Він наголосив, що Туреччина також сприятиме відновленню сектора Гази.

Наразі не зрозуміло, чи турецький посадовець та Ердоган говорять про одну групу.

Нагадаємо, 9 жовтня американський президент Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану, який передбачає звільнення всіх заручників і відведення ізраїльських військ на узгоджену лінію.

Раніше адміністрація Трампа оприлюднила деталі цієї пропозиції.