СМИ: Эрдоган грозился бойкотировать саммит по Газе, если там будет Нетаньяху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган угрожал бойкотировать саммит по Газе, который проходил 13 октября в Египте, если там будет присутствовать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Об этом стало известно газете Daily Sabah от источников, сообщает "Европейская правда".

По данным источников, вмешательство Эрдогана привело к тому, что Нетаньяху отказался от участия в саммите в Египте.

"По инициативе президента Эрдогана и благодаря дипломатическим усилиям Турции, а также при поддержке других лидеров, Нетаньяху не принял участия во встрече в Египте", – сообщил источник, пожелавший остаться анонимным.

Ранее президент Египта объявил, что Нетаньяху примет участие в мирном саммите, но позже канцелярия израильского премьер-министра подтвердила, что он не будет присутствовать.

По данным турецких СМИ, когда по дороге в Египет Эрдоган узнал о возможном участии Нетаньяху в саммите, он якобы приказал пилоту остаться в воздухе и кружить над Красным морем.

Как указано, Эрдоган четко дал понять, что вернет свой самолет в Анкару, если Нетаньяху прибудет на саммит.

В это время появилась новость о том, что Нетаньяху отменил свою поездку. Самолет Эрдогана возобновил полет и приземлился в Шарм-эль-Шейхе.

В свою очередь израильская газета Israel Hayom сообщила, что новость о запланированном участии Нетаньяху в саммите вызвала сильное сопротивление среди лидеров, несколько из которых предупредили, что будут бойкотировать встречу, если он примет в ней участие.

Саммит, организованный Египтом, собрал региональных и международных лидеров для обсуждения эскалации гуманитарного кризиса в Газе и поиска путей его деэскалации.

Напомним, 9 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана, который предусматривает освобождение всех заложников и отвод израильских войск на согласованную линию.

Эрдоган говорил, что Турция намерена принять участие в "рабочей группе", которая будет контролировать заключенное перемирие в секторе Газы и выполнение его положений.