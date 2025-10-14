Прем'єр Іспанії відповів на вимогу Трампа щодо збільшення витрат на оборону

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес у відповідь на вимогу президента США щодо збільшення витрат на оборону заявив, що його країна відповідає загальним цілям НАТО.

Про це очільник уряду Іспанії сказав в інтерв’ю Cadena SER, повідомляє "Європейська правда".

Санчес зазначив, що він "дуже чітко сказав президенту США, що ми віддані обороні, але також і захисту нашого добробуту".

"Я виконав угоду...і цього року ми досягли 2% (від ВВП на оборону. – Ред.). Ми вважаємо, що з цим бюджетом ми вже надаємо більш ніж адекватну відповідь на виклики, з якими ми стикаємося в рамках Північноатлантичного альянсу", – підкреслив він.

За словами Санчеса, витрати Іспанії на оборону поки лишатимуться незмінними.

"Так, це так. На останньому саміті НАТО ми досягли угоди, якою повністю задоволені, і я наголошую: для нас дотримання вимог Альянсу є настільки ж важливим, як і задоволення потреб нашої правової держави", – пояснив він.

Прем'єр-міністр пояснив, що "є кілька причин", чому уряд не погоджується з витратами на оборону у розмірі 5% ВВП, як Трамп пропонує країнам-партнерам НАТО.

"Перша – це питання спроможності Збройних сил поглинути таку величезну кількість ресурсів; друга – це те, що, за даними самих Збройних сил, з 2,1% ми відповідаємо вимогам НАТО щодо спроможності протистояти таким викликам, як війна Путіна в Україні; третя – ми вважаємо, що Європа та Іспанія, щоб гарантувати свою безпеку, повинні співпрацювати з третіми країнами, зміцнювати наші дипломатичні служби та наші розвідувальні можливості; і, нарешті, ми повинні взяти на себе тверде зобов'язання щодо рівності", – перерахував він.

Нагадаємо, під час саміту щодо Гази у Єгипті Трамп спитав Санчеса, чи працює вже той над збільшенням витрат на оборону.

Минулого тижня під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Білому домі Трамп назвав Іспанію "країною, що відстає" у питаннях витрат на оборону і заявив, що її слід "виключити" з НАТО.

У відповідь на висловлювання Трампа в іспанському уряді непублічно зазначили, що Іспанія виконує "свої цілі щодо обороноздатності" так само, як і Сполучені Штати.

Джерела іспанських ЗМІ у НАТО також казали, що Альянс не має механізму для виключення зі складу організації, і вихід союзника розглядається лише на добровільній основі.