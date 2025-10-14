Премьер Испании ответил на требование Трампа об увеличении расходов на оборону

Премьер-министр Испании Педро Санчес в ответ на требование президента США по увеличению расходов на оборону заявил, что его страна соответствует общим целям НАТО.

Об этом глава правительства Испании сказал в интервью Cadena SER, сообщает "Европейская правда".

Санчес отметил, что он "очень четко сказал президенту США, что мы преданы обороне, но также и защите нашего благосостояния".

"Я выполнил соглашение...и в этом году мы достигли 2% (от ВВП на оборону. – Ред.). Мы считаем, что с этим бюджетом мы уже предоставляем более чем адекватный ответ на вызовы, с которыми мы сталкиваемся в рамках Североатлантического альянса", – подчеркнул он.

По словам Санчеса, расходы Испании на оборону пока будут оставаться неизменными.

"Да, это так. На последнем саммите НАТО мы достигли соглашения, которым полностью удовлетворены, и я подчеркиваю: для нас соблюдение требований Альянса является столь же важным, как и удовлетворение потребностей нашего правового государства", – пояснил он.

Премьер-министр пояснил, что "есть несколько причин", почему правительство не соглашается с расходами на оборону в размере 5% ВВП, как Трамп предлагает странам-партнерам НАТО.

"Первая – это вопрос способности Вооруженных сил поглотить такое огромное количество ресурсов; вторая – это то, что, по данным самих Вооруженных сил, с 2,1% мы отвечаем требованиям НАТО относительно способности противостоять таким вызовам, как война Путина в Украине; третья – мы считаем, что Европа и Испания, чтобы гарантировать свою безопасность, должны сотрудничать с третьими странами, укреплять наши дипломатические службы и наши разведывательные возможности; и, наконец, мы должны взять на себя твердое обязательство по равенству", – перечислил он.

Напомним, во время саммита по Газе в Египте Трамп спросил Санчеса, работает ли уже тот над увеличением расходов на оборону.

На прошлой неделе во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом в Белом доме Трамп назвал Испанию "отстающей страной" в вопросах расходов на оборону и заявил, что ее следует "исключить" из НАТО.

В ответ на высказывания Трампа в испанском правительстве непублично отметили, что Испания выполняет "свои цели по обороноспособности" так же, как и Соединенные Штаты.

Источники испанских СМИ в НАТО также говорили, что Альянс не имеет механизма для исключения из состава организации, и выход союзника рассматривается только на добровольной основе.