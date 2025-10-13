Трамп пожартував з премʼєра Іспанії через витрати на оборону

Президент США Дональд Трамп пожартував щодо розбіжностей з Іспанією стосовно витрат на оборону під час своєї заключної промови на мирному саміті щодо майбутнього сектору Гази, що відбувся в понеділок в Єгипті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EFE.

Посеред довгої промови, в якій Трамп по черзі привітав лідерів – учасників саміту за їхню роль у наближенні миру на Близькому Сході, він побіжно згадав Іспанію та свої нещодавні заяви про доцільність її виключення з НАТО через недостатню зацікавленість в інвестиціях у оборону.

Серед іншого, президент США спитав іспанського премʼєра Педро Санчеса, чи "він уже працює над цим" питанням.

За кілька годин до цього Санчес і Трамп обмінялися дружнім привітанням, під час якого обоє усміхались.

Минулого тижня під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Білому домі Трамп назвав Іспанію "країною, що відстає" у питаннях витрат на оборону, і заявив, що її слід "виключити" з НАТО.

У відповідь на висловлювання Трампа в іспанському уряді непублічно зазначили, що Іспанія виконує "свої цілі щодо обороноздатності" так само, як і Сполучені Штати, є повноправним членом Альянсу і віддана НАТО.

Джерела іспанських ЗМІ у НАТО також казали, що Альянс не має механізму для виключення зі складу організації, і вихід союзника розглядається лише на добровільній основі.