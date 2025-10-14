У Польщі депутат опозиції прикрився імунітетом, щоб не платити штраф за їзду 200 км/год

Депутата польської опозиційної партії "Право і справедливість" Лукаша Мейзу зупинили на швидкісній автомагістралі в Нижній Сілезії за перевищення швидкості майже вдвічі і повідомили про штраф, який він відмовився прийняти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Співробітники поліції, які зупинили Лукаша Мейзу за кермом BMW на швидкості 200 км/год, запропонували йому штраф у розмірі 2 500 злотих.

Однак депутат відмовився прийняти штраф, прикриваючись своїм імунітетом.

Тепер поліцейські складуть клопотання про покарання депутата. Для цього потрібно буде пройти процедуру зняття недоторканності у Сеймі.

Міністр внутрішніх справ і адміністрації Марчін Кервінський вже відреагував на поведінку Лукаша Мейзи на швидкісній автостраді.

"Якийсь Мейза перевищив швидкість до 200 км/год. Він відмовився прийняти штраф. Тому що, врешті-решт, він депутат... Депутат від "Права і справедливості". Ми це так не залишимо. Поліція виконала свою роботу. Мейза відповість за цей варварський рейд", – заявив міністр.

Це чергові проблеми для депутата від "Права і справедливості". На початку жовтня Лукаш Мейза був покараний парламентською комісією з етики за свою поведінку стосовно сенатора Вадима Тишкевича навесні 2025 року.

Як повідомила член комітету Ева Шедлер, Мейза не з'явився на засідання комітету з етики, незважаючи на те, що йому було надано дві можливості пояснити свою поведінку.

Минулого тижня стало відомо, що депутат від польської правої партії "Право і справедливість" Бартош Ковнацький здав тест на наркотики після закидів щодо нібито неадекватної поведінки в Сеймі з боку речника уряду.

Нагадаємо, навесні тодішній заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна визнав, що мав проблеми з алкоголем.