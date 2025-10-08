Польща: депутат публічно здав тест на наркотики після закидів у неадекватній поведінці

Депутат від польської правої партії "Право і справедливість" Бартош Ковнацький здав тест на наркотики після закидів щодо нібито неадекватної поведінки в Сеймі з боку речника уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Справа почалася у вівторок, коли в Сеймі сталася сварка між Ковнацьким і речником польського уряду Адамом Шлапкою. Політик "ПіС" помітив, що в залі засідань немає прем'єр-міністра Дональда Туска, і наполегливо почав допитуватись у Шлапки, де він.

Під час дискусії Ковнацький припустив, що Туск може бути в ресторані Сейму, після чого політик владного блоку "Громадянська коаліція" Яцек Карновський сам запропонував йому піти до ресторану й випити, а Шлапка сказав, що від Ковнацького пахне алкоголем.

Депутат "ПіС" відповів, що пройде тест на алкоголь, та опублікував його запис у соціальних мережах. Результат виявився негативним.

Коли Карновський не повірив результатам цього тесту, Ковнацький вирішив пройти тест на наркотики у присутності камери Polsat News. Він пішов до найближчої аптеки, де придбав тест на наявність восьми видів заборонених речовин в організмі.

Результат тесту знову виявився негативним, після чого політик "ПіС" зажадав публічних вибачень.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Кароль Навроцький опинився під критикою опозиції та частини громадськості через відео з подій в ООН, з якого видно, що він на людях взяв у рот щось схоже на нікотинову подушечку.

Під час передвиборчої кампанії у травні 2025 року Навроцький запропонував супернику від влади Рафалу Тшасковському здати тест на вживання наркотичних речовин.