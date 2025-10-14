В Польше депутат оппозиции прикрылся иммунитетом, чтобы не платить штраф за езду 200 км/ч

Депутата польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Лукаша Мейзу остановили на скоростной автомагистрали в Нижней Силезии за превышение скорости почти вдвое и сообщили о штрафе, который он отказался принять.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Сотрудники полиции, которые остановили Лукаша Мейзу за рулем BMW на скорости 200 км/ч, предложили ему штраф в размере 2 500 злотых.

Однако депутат отказался принять штраф, прикрываясь своим иммунитетом.

Теперь полицейские составят ходатайство о наказании депутата.

Для этого нужно будет пройти процедуру снятия неприкосновенности в Сейме.

Министр внутренних дел и администрации Марчин Кервинский уже отреагировал на поведение Лукаша Мейзы на скоростной автостраде.

"Некий Мейза превысил скорость до 200 км/ч. Он отказался принять штраф. Потому что, в конце концов, он депутат.... Депутат от "Права и справедливости". Мы это так не оставим. Полиция выполнила свою работу. Мейза ответит за этот варварский рейд", – заявил министр.

Это очередные проблемы для депутата от "Права и справедливости". В начале октября Лукаш Мейза был наказан парламентской комиссией по этике за свое поведение по отношению к сенатору Вадиму Тышкевичу весной 2025 года.

Как сообщила член комитета Ева Шедлер, Мейза не явился на заседание комитета по этике, несмотря на то, что ему было предоставлено две возможности объяснить свое поведение.

На прошлой неделе стало известно, что депутат от польской правой партии "Право и справедливость" Бартош Ковнацкий сдал тест на наркотики после упреков в якобы неадекватном поведении в Сейме со стороны представителя правительства.

Напомним, весной тогдашний заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна признал, что имел проблемы с алкоголем.