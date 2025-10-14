Качка у Брюсселі вперше інформує групу з питань розширення про шлях реформ в Україні

Віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка перебуває у Брюсселі для поглибленого обговорення прогресу реформ на шляху України в ЄС.

Про це в Х повідомило головування Данії в Раді ЄС, передає "Європейська правда".

Головування відзначило, що це перший обмін думками такого роду.

"Віцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Тарас Качкаінформує Робочу групу Ради ЄС з питань розширення (COELA) про шлях реформ в Україні – перший обмін такого роду, що дозволяє поглиблено обговорити прогрес реформ в Україні на шляху до ЄС", – йдеться у повідомленні.

.🇺🇦 Deputy PM for EU Integration @taraskachka briefs the Council’s enlargement working party (COELA) on Ukraine’s reform path – the first exchange of this kind, allowing an in-depth discussion of Ukraine’s reform progress on its way to the EU. pic.twitter.com/ipvgwwZrjr – Danish Presidency of the Council of the EU 2025 (@eu2025dk) October 14, 2025

Раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос повідомила, що Україна і ЄС завершили скринінг українського законодавства для переговорів про вступ до Євросоюзу.

Нагадаємо, 22 вересня про завершення євроінтеграційного скринінгу оголосила Молдова.

Як відомо, подальше просування переговорного процесу для вступу України в ЄС блокує Угорщина.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта очолив зусилля, щоб домогтись того, аби переговорні кластери можна було б відкривати за згоди кваліфікованої більшості країн ЄС, а не лише одностайно. Таким чином угорське вето потенційно може бути подолане.

У Єврокомісії кажуть, що відкриття кластерів для України без згоди Орбана "може бути розглянуте", але відповідне рішення повинні ухвалити держави-члени ЄС.

