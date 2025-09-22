Молдова оголосила про завершення скринінгу з ЄС

Молдова та Європейський Союз завершили процедуру двостороннього скринінгу, тобто аналізу законодавства на відповідність вимогам вступу до ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на Facebook написала віцепремʼєр-міністерка з питань європейської інтеграції Молдови Крістіна Герасімов.

За словами Герасімов, Молдова пройшла процедуру скринінгу за 15 місяців, протягом яких були проаналізовані "понад 100 тисяч сторінок законодавчих документів".

"Останнім проаналізованим розділом був Розділ 33 – "Фінансові та бюджетні положення". Він знаменує перехід від реформ і технічних процесів до взяття на себе ролі повноправного члена ЄС", – додала молдовська віцепремʼєрка.

Зазначимо, що завершення скринінгу відбулось незадовго до парламентських виборів у Молдові 28 вересня, які чинна влада позиціонує як голосування за європейське майбутнє країни.

Віцепрем'єр з питань євроінтеграції Тарас Качка раніше говорив, що Молдова завершить скринінг раніше за Україну, але обидві держави зроблять це до кінця вересня.

Нині Україна веде скринінгові переговори за останнім кластером 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".