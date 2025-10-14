Укр Рус Eng

Качка в Брюсселе впервые информирует группу по вопросам расширения о пути реформ в Украине

Новости — Вторник, 14 октября 2025, 13:40 — Иванна Костина

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка находится в Брюсселе для углубленного обсуждения прогресса реформ на пути Украины в ЕС.

Об этом в Х сообщило председательство Дании в Совете ЕС, передает "Европейская правда".

Председательство отметило, что это первый обмен мнениями такого рода.

"Вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Тарас Качкаинформирует Рабочую группу Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) о пути реформ в Украине – первый обмен такого рода, что позволяет углубленно обсудить прогресс реформ в Украине на пути в ЕС", – говорится в сообщении.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Украина и ЕС завершили скрининг украинского законодательства для переговоров о вступлении в Евросоюз.

Напомним, 22 сентября о завершении евроинтеграционного скрининга объявила Молдова.

Как известно, дальнейшее продвижение переговорного процесса для вступления Украины в ЕС блокирует Венгрия.

Президент Европейского совета Антониу Кошта возглавил усилия, чтобы добиться того, чтобы переговорные кластеры можно было бы открывать с согласия квалифицированного большинства стран ЕС, а не только единогласно. Таким образом венгерское вето потенциально может быть преодолено.

В Еврокомиссии говорят, что открытие кластеров для Украины без согласия Орбана "может быть рассмотрено", но соответствующее решение должны принять государства-члены ЕС.

