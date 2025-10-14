У Єврокомісії підтвердили план ухвалити оборонну "дорожню карту" 16 жовтня

Колегія Європейської комісії у четвер, 16 жовтня, має ухвалити "дорожню карту" щодо оборонної готовності Європейського Союзу.

Про це повідомила журналістам 14 жовтня у Брюсселі головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

Єврокомісія оприлюднить "дорожню карту" з питань оборони ЄС до 2030 року у четвер, 16 жовтня.

"Колегія… ухвалить у четвер "дорожню карту" з питань оборонної готовності", – заявила Піньо.

Вона додала, що "дорожня карта" буде представлена журналістам після оголошення підсумків засідання колегії.

"Її презентують висока представниця ЄС з закордонних справ і політики безпеки Каллас, виконавча віцепрезидентка (Єврокомісії) Віркунен та єврокомісар Кубілюс", – додала головна речниця.

Як повідомляла "Європейська правда", проєкт "дорожньої карти" з реалізації оборонної стратегії ЄС, до якої входить побудова "стіни дронів", планують обговорити на рівні лідерів держав ЄС під час засідання Європейської ради 23-24 жовтня у Брюсселі.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас вважає, що країни Європи мають шанси досить швидко розгорнути сучасні інструменти протидії безпілотникам, зокрема завдяки досвіду України.