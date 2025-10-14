В Еврокомиссии подтвердили план принять оборонную "дорожную карту" 16 октября

Коллегия Европейской комиссии в четверг, 16 октября, должна принять "дорожную карту" по оборонной готовности Европейского Союза.

Об этом сообщила журналистам 14 октября в Брюсселе главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

Еврокомиссия обнародует "дорожную карту" по вопросам обороны ЕС до 2030 года в четверг, 16 октября.

"Коллегия... примет в четверг "дорожную карту" по вопросам оборонной готовности", – заявила Пиньо.

Она добавила, что "дорожная карта" будет представлена журналистам после объявления итогов заседания коллегии.

"Ее представят высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каллас, исполнительный вице-президент (Еврокомиссии) Виркунен и еврокомиссар Кубилюс", – добавила главный пресс-секретарь.

Как сообщала "Европейская правда", проект "дорожной карты" по реализации оборонной стратегии ЕС, куда входит построение "стены дронов", планируют обсудить на уровне лидеров государств ЕС во время заседания Европейского совета 23-24 октября в Брюсселе.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас считает, что страны Европы имеют шансы достаточно быстро развернуть современные инструменты противодействия беспилотникам, в частности благодаря опыту Украины.