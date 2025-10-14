Китай застосував свої обмеження до виробника чипів Nexperia після втручання Нідерландів

Китай застосував експортні обмеження до виробленої на своїй території продукції виробника чипів Nexperia, що виглядає як крок у відповідь на дії уряду Нідерландів.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Із сайту компанії стало відомо, що Китай з 4 жовтня заборонив Nexperia China та її підрядникам експортувати визначені готові вироби і частково готові вироби, виготовлені в Китаї. У компанії зазначили, що намагаються отримати виняток з обмежень.

Ці заходи виглядають як крок у відповідь на безпрецедентне втручання уряду Нідерландів в управління компанією Nexperia на території Нідерландів через загрозу відтоку технологій та усунення з посади її китайського виконавчого директора через суд.

Nexperia виготовляє мікропроцесори для смартфонів, автомобілів, сонячних електростанцій тощо. У 2019 році її придбала китайська Wingtech, але штаб-квартира залишилася у Нідерландах.

Із судових документів стало відомо, що Nexperia ще у 2023 році повідомила уряд про свої побоювання щодо ролі її власника Wingtech.

У Китаї ж вважають, що Нідерланди вжили заходів через тиск з боку США. Хоча в уряді це заперечували, з судових документів випливає, що з кінця вересня Штати застосували до Nexperia торговельні обмеження, і того ж дня уряд втрутився.

Раніше у Нідерландах виявили контакти з розвідкою РФ затриманого працівника компанії-виробника чипів.