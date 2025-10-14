Китай применил свои ограничения к производителю чипов Nexperia после вмешательства Нидерландов

Китай применил экспортные ограничения к произведенной на своей территории продукции производителя чипов Nexperia, что выглядит как шаг в ответ на действия правительства Нидерландов.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

С сайта компании стало известно, что Китай с 4 октября запретил Nexperia China и ее подрядчикам экспортировать определенные готовые изделия и частично готовые изделия, изготовленные в Китае. В компании отметили, что пытаются получить исключение из ограничений.

Эти меры выглядят как шаг в ответ на беспрецедентное вмешательство правительства Нидерландов в управление компанией Nexperia на территории Нидерландов из-за угрозы оттока технологий и отстранения от должности ее китайского исполнительного директора через суд.

Nexperia производит микропроцессоры для смартфонов, автомобилей, солнечных электростанций и тому подобное. В 2019 году ее приобрела китайская Wingtech, но штаб-квартира осталась в Нидерландах.

Из судебных документов стало известно, что Nexperia еще в 2023 году сообщила правительству о своих опасениях относительно роли ее владельца Wingtech.

В Китае же считают, что Нидерланды приняли меры из-за давления со стороны США. Хотя в правительстве это отрицали, из судебных документов следует, что с конца сентября Штаты применили к Nexperia торговые ограничения, и в тот же день правительство вмешалось.

