Суд у Німеччині зобов'язав жінку заплатити адвокату, який писав їй непристойності

Окружний суд німецького Ганновера присудив жінці виплатити гонорар адвокату, контракт з яким було розірвано достроково через непристойні повідомлення з його боку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

У повідомленні WhatsApp він прокоментував фотографію жінки як "гарячу штучку" і запитав, чи є у неї ще такі фотографії. Він також написав: "Твоєму хлопцеві так пощастило". Згодом 35-річна жінка розірвала контракт і відмовилася платити адвокату.

57-річний чоловік, який представляв жінку у справі про дорожньо-транспортну пригоду, згодом подав позов про виплату його гонорару. Окружний суд Ганновера постановив, що жінка повинна виплатити 1 052,18 євро.

Суддя підкреслив, що заяви, подібні до тих, які зробив адвокат, "не мають місця в правових відносинах". Тому розірвання договору без попередження було виправданим. Однак суд все ж постановив задовольнити вимогу адвоката про виплату гонорару.

Адвокат заявив у суді, що його повідомлення мали "дружній характер" і не мали сексуального підтексту. Він також підкреслив, що належним чином виконував свої юридичні обов'язки. Його клієнтка, однак, підкреслила, що повідомлення були "незручними" для неї. "Я була дуже шокована і вважаю це дуже непрофесійним", – сказала 35-річна жінка.

Апеляція може бути подана протягом двох тижнів з моменту вручення рішення суду.

Жінка повідомила, що обговорить це зі своїми адвокатами.

